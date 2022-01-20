Владимир Ивановский озвучил жилищные планы Орловщины на 2022 год

Зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры рассказал СМИ о предстоящей работе по выдаче жилья детям-сиротам и расселению аварийного фонда.

Владимир Ивановский провел брифинг для СМИ, в ходе которого озвучил жилищные планы Орловщины на 2022 год, касающиеся выдачи жилья детям-сиротам и расселения аварийного фонда.



Зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры заявил, что в первом случае общий бюджет составит чуть больше 470 млн рублей, что на 63% больше уровня прошлого года. Помимо закупок жилья, сиротам будут выдавать сертификаты на покупку квартир.



Что касается расселения аварийного фонда, то здесь власти работают над получением 185,4 млн рублей из Госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сейчас оформляется соответствующая заявка. Также регион получит дополнительную дотацию в размере 222,7 млн рублей, чтобы компенсировать значительное удорожание жилплощади.



В 2022 году мероприятия по расселению аварийного жилья будут реализовываться в Орле. В областной столице в 2022-м году предстоит расселить 200 человек. Всего на Орловщине в рамках программы по переселению предстоит расселить не менее 18,9 тыс. кв. м. аварийного жилья до конца текущего года, – сообщает пресс-служба губернатора.