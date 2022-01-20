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22:08, 19 января 2022 года Жителей улицы Маринченко информируют об отключении воды Об этом сообщили в администрации Орла. Без воды останется и детский сад № 65.





Администрация города сообщает о работах, проводимых службами ЖКХ города Орла. По информации диспетчера МПП ВКХ «Орёлводоканал», завтра, 20 января 2022 года, с 9:00 до 16:00 в связи с заменой транзитной линии на водопроводной сети по ул. Маринченко, 32 будет временно прекращено водоснабжение абонентов по адресам: ул. Маринченко, 26 (детский сад №65), 28, 30, 32. Жителей многоквартирных домов просят заранее подготовиться к отключению.





Орловское Информбюро





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