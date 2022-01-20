В Орловской области поставлена задача ревакцинировать медиков, учителей и соцработников

Об этом заявил в прямом эфире на телеканале «Россия 24» губернатор Андрей Клычков. Также глава региона рассказал о текущей эпидситуации на Орловщине.

В Орловской области занимаются ревакцинацией работников социальной сферы. Об этом заявил в прямом эфире на телеканале «Россия 24» губернатор Андрей Клычков.



«Сейчас пошла задача по ревакцинации социального блока. Здравоохранение, образование, социальная служба. Акцент сделан на них», – заявил глава региона в прямом эфире на телеканале «Россия 24», – заявил глава региона.



Параллельно губернатор рассказал о текущей эпидситуации в регионе. Сейчас на Орловщине свободно порядка 30% коечного фонда, но идёт постоянная работа над его наращиванием и подведением кислорода. Дополнительно регион закупил нужные препараты для лечения COVID-19. Также Клычков отметил необходимость увеличения объемов ПЦР-тестирования.