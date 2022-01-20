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10:20, 20 января 2022 года В Орле сегодня запланированы плановые отключения электричества и водоснабжения Неудобства затронут ряд домов в Советском, Железнодорожном и Северном районах.





В Орле сегодня запланированы плановые отключения электричества и водоснабжения. Об этом заявили в мэрии Орла. Свет будет выключен в Советском и Железнодорожном районах по адресам:



• ул. Красноармейская, 3; ул. Октябрьская, 44а, 47б, 48; ул. Гуртьева, 5а. Время: с 9:00 до 14:00;

• ул. 1-я Курская, 54, 57; ул. 5 Августа, 21; ул. Русанова, 47б. Время: с 14:00 до 17:00.



Отключение водоснабжения коснется:



• ул. Маринченко, 26 (детский сад № 65), 28, 30, 32. Время: с 9:00 до 16:00.





Артём Ежаков





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