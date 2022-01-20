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10:50, 20 января 2022 года В Орловской области зафиксировано почти двукратное превышение эпидпорогов по ОРВИ Актуальные данные опубликованы Роспотребнадзором.





В Орловской области на минувшей неделе снова были превышены эпидпороги заболеваемости ОРВИ, – заявили в региональном Роспотребнадзоре. С 10 по 16 января было зарегистрировано свыше 5,3 тыс. этих диагнозов, чуть больше трети из которых ставились детям в возрасте до 14 лет. Темп прироста заражения составил 80,8%.



Эпидпороги по ОРВИ по-прежнему превышены – на 97,3% по области и на 95,4% по Орлу. При обследовании больных с клиникой ОРВИ выявляются возбудители COVID-19, риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа и гриппа, бокавирусы.





Артём Ежаков





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