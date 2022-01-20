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11:30, 20 января 2022 года В Орловской области пожары уничтожили два автомобиля Возгорания в гаражах произошли накануне в Болховском и Кромском районах.





19 января орловские пожарные дважды тушили возгорания в гаражах. В семь часов утра вспыхнул бокс на ул. Первомайской в Болхове. Спасателям удалось сдержать распространение пламени на соседние объекты. В гараже выгорел ВАЗ.



В 23:20 кромские пожарные отправились на вызов в деревню Черкасская, где загорелась хозпостройка. Огонь уничтожил припаркованный внутри «Пежо».





В пожарах никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.



Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали 15 раз, из них 6 выездов пришлись на тушение возгораний.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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