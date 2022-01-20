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11:44, 20 января 2022 года Кряквам у нас хорошо! Как отметили орнитологи, уткам нравится орловская вода. На Орлике в этом году их в два раза больше, чем было прошлой зимой. Акция под названием «Серая шейка» прошла во многих регионах.





Большинство водоплавающих птиц на зиму покидают наши края. Зимовать предпочитают в местах потеплее. Задача орнитологов - знать, какие пернатые не готовы менять пусть и холодный отчий дом на дальние страны.



Денис Свиридов, орнитолог: «Из водоплавающих и околоводных самая массовая - кряква, но регистрировались луток, свистунок, иногда зимовали чайки».

В орле крякв и зимой и летом можно встретит на Орлике. Под подвесным мостом место для крякв не только насиженное, но и прикормленное, правда, кормить зимой можно только крупой. Хлебом птиц кормить нельзя. Крошки белого хлеба на мороз могут замерзнуть и превратиться в острые льдинки, а чёрный хлеб им вообще противопоказан.



А посчитать, сколько их здесь, - задача орнитологов. Дмитрий Голубев - фотограф. Снимать птиц - его любимое занятие.



Дмитрий Голубев, фотограф координатор акции «Серая шейка»: «Птицы наиболее доступный объект для съёмки и наблюдения. Достаточно много видов разнообразных у нас живёт, и их можно встретить и в городе, и на окраине города. И птицы красивые, интересные, наблюдать за ними очень увлекательно».

В акции «Серая шейка» Дмитрий участвует уже не первый год. Тем более что с современной техникой подсчет вести несложно. Сделал снимок с помощью квадрокоптера, а дальше - работа дома. Нужно внимательно отсмотреть съёмки на компьютере и посчитать самок и самцов отдельно.



Результаты подсчёта показали, что количество уток в этом году просто рекордное - 1100. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло больше чем вдвое. А значит кряквам у нас хорошо!





Татьяна Тимохина





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