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11:57, 20 января 2022 года Жители села Плещеево недовольны транспортным обслуживанием К решению проблемы подключилось региональное отделение Общероссийского народного фронта.





Жители села Плещеево недовольны транспортным обслуживанием. Орловцы жалуются, что после восьми часов вечера из Орла в село не едет ни одна маршрутка. Днем ситуация лишь немногим лучше.



Местные жители обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты провели собственный мониторинг и убедились в наличии проблемы – в профильный департамент уже направлено обращение с призывом наладить пассажироперевозки.





Артём Ежаков





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