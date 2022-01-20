Дворникам и механизаторам орловской «Спецавтобазы» планируют поднять зарплату

Также Ивановский рассказал о планах закупки новой техники для «Спецавтобазы» в 2022 году. Для этого планируется привлечь средства регионального дорожного фонда. Часть спецмашин привлекут по лизинговым соглашениям. К слову, прямо сейчас в городе ищут поставщиков пяти прицепных пескоразбрасывателей и двух шнеко-роторных снегоочистителей для тракторов.
«У нас получается, что 585 человек единовременно работают на уборке дворов. К сожалению, есть проблемы по кадрам. За 21 тысячу рублей мало желающих работать уборщиками. С учетом финансовой поддержки «Спецавтобазы» мы планируем поднять зарплату не только уборщикам, но и механизаторам комбинированных дорожных машин, тракторов», – заявил во время вчерашнего брифинга для СМИ зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.