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12:45, 20 января 2022 года В Орловской области озвучили текущие результаты капремонта многоквартирных домов Вопросы повышения качества работ в этом направлении сегодня обсуждали в региональном правительстве.





В здании правительства Орловской области сегодня обсуждались вопросы повышения качества капитального ремонта в многоквартирных домах. Текущие результаты были озвучены главой областного профильного фонда Владимиром Слизовским.



Было заявлено, что сейчас кровельный ремонт проводится на 31 участке, на 27 работы были завершены. В порядке очередности из 88 домов капремонт выполняется на 24 МКД, на 16 – завершен. Параллельно составляются и оформляются документы на остальные дома, включенные в перечень благоустройства.



В прошлом году капремонт проводился в 91 доме. Есть и проблемы – например, с домами № 144 по ул. Комсомольской и № 2 по ул. Матроса Силякова. На зиму они ушли с «голой» кровлей. Представители регионального ОНФ обратились в мэрию Орла с предложением принять необходимые меры для завершения ремонта.





Артём Ежаков





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