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12:44, 20 января 2022 года В образовательном центре «Созвездие Орла» изучают древнейшее ремесло - гончарное дело В мастерской регулярно проходят мастер-классы, а дети со всего региона совершенствуют свои навыки в лепке, как руками, так и на гончарном круге. С юными талантами познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





В образовательном центре «Созвездие Орла» работает гончарная мастерская.

Школьники совершенствуют свои навыки в лепке из глины. Работают и руками, и на гончарном круге. Предмет, который будут лепить, и его форму ребята выбирают сами. Создание шедевра из бесформенной массы - занятие увлекательное, оно позволяет воплотить свои идеи, показать своё видение мира, проявить индивидуальные способности.



Мастерская оснащена лучшим оборудованием: гончарные круги сделаны в Японии, печи и сушилка – немецкие, глина из Испании.



В образовательном центре «Созвездие Орла» обучаются дети со всего региона. Очные смены в ближайшие месяцы пройдут под эгидой гончарного мастерства.



Марина Захарова, педагог дополнительного образования «Созвездие Орла»: «В мартовской смене будет участвовать чудесный педагог из Ливен, который проведет мастер-класс по плешковской игрушке, а в феврале планируется смена «Гончарное мастерство», на которой можно будет узнать не только азы работы на гончарном круге, но и подготовить работы, необходимые для прохождения конкурсного отбора для программы в Сириус».

Татьяна Шпортова, заместитель директора регионального образовательного центра «Созвездие Орла»: «Необходимо дальнейшее участие наших детей в конкурсах не только российского масштаба. Хочется уже выйти на международный уровень, потому что дети все талантливые и замечательные».

Шансы на это есть. Они подкреплены упорством детей, знаниями наставников и современным оборудованием.





Анна Вайсергисер





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