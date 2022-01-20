Главная » Новости



12:54, 20 января 2022 года Орловщина готовится болеть за своих на Олимпиаде В российской делегации за представителями нашего региона зарезервировано четыре места. Удачи спортсменам пожелал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.





В российской олимпийской команде оказались воспитанницы орловского бобслея. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступит Анастасия Макарова. Запасной разгоняющей в бобслейной команде стала Юлия Егошенко.



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Бобслей - базовый вид спорта, мы ему уделяем очень большое внимание. Он развивается на базе нашей спортивной школы олимпийского резерва №1. Представительница этой школы Юлия Егошенко, которая долгое время радовала нас как легкоатлетка и довольно-таки успешно выступала на спринтерских дистанциях, вот уже много лет успешно выступает в бобслее. В этом году она отбиралась и получила право поехать в Китай, правда пока в качестве запасной, но, я думаю, что у нее появится шанс выступить на главном старте в жизни. Анастасия Макарова - наша ведущая спортсменка, которая представляет училище олимпийского резерва».

Ещё два места – пока потенциальных – отведены орловским спортсменам в хоккейных сборных России. В расширенный список мужской команды попал спартаковец Александр Никишин, женской – Анна Савонина. Войдут ли эти спортсмены в окончательные списки команд на Олимпиаду, узнаем в конце января.



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Желаем Александру удачи. Ему недавно исполнилось 20 лет, я думаю, что у него все впереди. Но если получится так, что в Китае он окажется, я думаю, что наша хоккейная команда - один из фаворитов. Будем надеяться на успешное выступление. Аня Савонина довольно-таки давно уехала выступать за профессиональную команду, но первые шаги делала в Орловской области. Мы ей желаем удачи и надеемся, что она сможет сыграть за национальную сборную на олимпийском турнире».





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2