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13:30, 20 января 2022 года Пресс-конференция губернатора Орловской области переносится Андрей Клычков накануне сообщил о заражении коронавирусом и сейчас проходит курс лечения.





Большая ежегодная пресс-конференция губернатора Орловской области переносится с 24 января на неопределенный срок. Накануне Андрей Клычков сообщил о заражении коронавирусом и сейчас проходит курс лечения.







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