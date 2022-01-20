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14:00, 20 января 2022 года В Орле планируется поднять плату за содержание жилья Депутаты профильного комитета городского совета одобрили предложенный мэрией тариф в размере 15,92 руб. за квадратный метр.





В Орле планируется поднять размер тарифа за содержание жилья. Ранее городской совет рекомендовал мэрии Орла пересмотреть ранее предложение, и сегодня депутатам профильного комитета представили новый вариант повышение – повышение до 15,92 руб. за квадратный метр (+9,9%). Цифры устроили депутатов, окончательно их предстоит закрепить на сессии горсовета 28 января. Подчеркивается, что за собственниками квартир остается право самостоятельно установить размер платы за содержание жилья на общем собрании.





Артём Ежаков





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