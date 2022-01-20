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15:00, 20 января 2022 года 225 орловцев накануне заболели COVID-19 Скончались 2 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 73 215).



Накануне выписано 69 орловцев (всего – 67 749), умерли 2 человека – 1 592 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 75,6%.





Артём Ежаков





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