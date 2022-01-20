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14:30, 20 января 2022 года В Орле сохранится половинная компенсация стоимости льготного проездного Соответствующее решение сегодня приняли на заседании комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.





В Орле сохранится месячный льготный проездной. С 1 февраля его стоимость составит 500 рублей. Билет дает право на 50 поездок. Половинная компенсация его стоимости также останется – за это сегодня проголосовали депутаты профильного комитета горсовета. В бюджете Орла заложены средства для компенсации потерь перевозчиков.





Артём Ежаков





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