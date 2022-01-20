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15:30, 20 января 2022 года В Орловской области прогнозируют метель Непогода задержится на сутки.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде. 21 января на территории области ожидается облачность, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер от 8 до 13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…-8°С, днем -1°С…-6°С.





Артём Ежаков





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