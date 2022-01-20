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15:36, 20 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- С аварийным жильём без удобств расстанутся 200 орловцев.



- Уток по зиме считают. Орловщина приняла участие в акции «Серая шейка».



- Орловщина готовится болеть за своих на Олимпиаде. В российской делегации за представителями нашего региона зарезервировано четыре места.



- Не все орловцы оценили положительно уборку снега в городе. Жители частного сектора бьют тревогу.



- Орловские школьники изучают гончарное дело. Мастерская создана в образовательном центре «Созвездие Орла».



- Задабривая тигра. В орловских колониях создали снежные фигуры символа наступившего года.



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