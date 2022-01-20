четверг 20.01.2022 16:54:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:52, 20 января 2022 года

В Орле возбуждено уголовное дело по факту неэффективного использования муниципальной земли

Ненадлежащая работа должностных лиц в городской администрации повлекла нарушение прав многодетных семей и других льготников, а также финансовые потери.


На основании материалов прокуратуры в Орле возбуждено уголовное дело по факту неэффективного использования муниципальной земли, что повлекло нарушение прав многодетных семей и других льготников на выдачу им бесплатных участков для индивидуального жилищного строительства. На них в городе претендуют 900 человек, при этом в 2021 году землю получили лишь 19 граждан. В некоторых случаях люди получали землю, не отвечающую законным требованиям.

Дело возбуждено по статье о нарушении должностных полномочий. Установлено, что для выдачи земли участки имелись.

Надзорное ведомство вскрыло факт того, что один из участков не был возвращен в собственность муниципалитета после истечения арендного соглашения 6 лет назад. Ненадлежащая работа по изъятию территории, а также взысканию ренты и пени, привела к потере свыше 4,2 миллиона рублей. Также известно, что ряд отчужденных участков был реализован по стоимости ниже кадастровой. Бюджет Орла не досчитался более 23 миллионов рублей.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.