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15:52, 20 января 2022 года В Орле возбуждено уголовное дело по факту неэффективного использования муниципальной земли Ненадлежащая работа должностных лиц в городской администрации повлекла нарушение прав многодетных семей и других льготников, а также финансовые потери.





На основании материалов прокуратуры в Орле возбуждено уголовное дело по факту неэффективного использования муниципальной земли, что повлекло нарушение прав многодетных семей и других льготников на выдачу им бесплатных участков для индивидуального жилищного строительства. На них в городе претендуют 900 человек, при этом в 2021 году землю получили лишь 19 граждан. В некоторых случаях люди получали землю, не отвечающую законным требованиям.



Дело возбуждено по статье о нарушении должностных полномочий. Установлено, что для выдачи земли участки имелись.



Надзорное ведомство вскрыло факт того, что один из участков не был возвращен в собственность муниципалитета после истечения арендного соглашения 6 лет назад. Ненадлежащая работа по изъятию территории, а также взысканию ренты и пени, привела к потере свыше 4,2 миллиона рублей. Также известно, что ряд отчужденных участков был реализован по стоимости ниже кадастровой. Бюджет Орла не досчитался более 23 миллионов рублей.





Артём Ежаков





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