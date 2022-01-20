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16:33, 20 января 2022 года

На Орловщине посетить торговые центры стало проще

В регионе не просят предъявить QR-коды при посещении ТЦ, кафе, фитнес-центров. Такое послабление, введённое из-за сложной эпидситуации, действует до 28 февраля. Как восприняли это орловцы, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.


В 2020 году спад в розничной торговле зафиксирован на уровне 3% - печальный результат пандемии. Тогда разом под запретом оказались развлекательные мероприятия, закрылись двери общепита.

Максим Балахнёв, начальник отдела Орёлстата в Орловской области: «В 2021 году стало возможно их посещение при наличии QR-кода, то мы видим, что за 11 месяцев 2021 года рост оборота общественного питания, в сравнение с соответствующим периодом 2020 года, составил 20%».

Сейчас в Орёлстате уверяют: Орловщина вышла на допандемийный уровень. Оборот - 145 миллиардов. QR-код стал тем механизмом, который позволил запустить торговлю. Хотя внедрение проходило с пробуксовками. Жители на проверки реагировали бурно, а в ряде заведений новое правило игнорировали.

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Надо заметить, что в течение очень небольшого срока, буквально 2-3 недели, эта тенденция не то чтобы преобразилась, она просто прекратилась: люди поняли, что это не ошейник, не ограничение их прав, это механизм гарантирования защиты тем людям, которые хотят быть здоровыми».

Непривитых орловцев лишили допуска в непродовольственные магазины. Принимали одну причину отсутствия сертификата - медотвод. Сейчас можно сказать, что решение оказалось временным. В торговых центрах новая «специальность» - «контролер наличия QR-кода» больше не востребована.

До 28 февраля без предъявления QR-кода вас пустят в кафе и рестораны, фитнес-центры, торговые центры. При этом масочный режим, как и соблюдение всех остальных санитарно-эпидемиологических правил, не отменяли.

Подросткам до 16 лет по-прежнему запрещено без сопровождения ходить по торговым центрам. В кинотеатр, на соревнования, на концерт или в цирк QR-код для орловцев остаётся составляющей пропуска. В торговых центрах его можно не показывать. Свободный доступ - маленький шаг к отмене ограничительных мероприятий.

Юлия Соболева, юрист: «Были агрессивные высказывания, были определённые провокации, скандальные ситуации, кто-то просто разворачивался и уходил. Но мы это всё пережили. Мы это всё понимаем, объясняем и просим относиться с пониманием. В итоге с 8 ноября ситуация нормализовалась, но безусловно, отмену ограничений мы рассматриваем как позитивную тенденцию».

Позитивная тенденция уже прослеживается. Прошло всего несколько дней, но поток посетителей в торговых центрах заметно вырос.

Решение введения послаблений объяснили тем, что коронавирусные качели сейчас на стороне свободного посещения, но в любой момент статистика заболеваемости может качнуть их в другую сторону. Тогда вновь придётся доставать QR-коды.


Анна Вайсергисер


 
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