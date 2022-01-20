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16:30, 20 января 2022 года

Дому в Орле нужен ремонт после ремонта

Речь идет о здании на ул. Ленина.


В Орле ищут способы ремонта дома № 24/26 на улице Ленина, отремонтированного еще в 2016 году фирмой «ПРК Реставратор». После сдачи объекта, в здании вскрылись проблемы – как эстетические, так и эксплуатационные. Региональный фонд капремонта затребовал гарантийный ремонт, но подрядчик сначала проигнорировал досудебные претензии заказчика, а потом и судебный вердикт. В прошлом году компания и вовсе перестала существовать.

Устранения недостатков здания контролирующие и надзорные органы требуют от фонда капремонта. На сегодняшнем заседании профильного комитета городского совета его представитель заявил, что для «ремонта после ремонта» нужно 8,7 миллиона рублей. Дальнейшую судьбу этого вопроса депутаты отложили до следующего заседания – на месяц.


Артём Ежаков


 
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