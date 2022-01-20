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16:50, 20 января 2022 года Орловских работодателей обязали перевести на дистанционку сотрудников из группы риска Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущения завоза и распространения COVID-19.





Региональный оперштаб сегодняшним решением обязал работодателей региона перевести сотрудников из группы риска по COVID-19 на дистанционный режим работы. Речь идет о следующих категориях гражданах:



• Возраст 60+;

• Беременные;

• Люди с хроническими заболеваниями;

• Не вакцинированных (не ревакцинированных) против новой коронавирусной инфекции и не перенесших COVID-19 в течение полугода, чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования хозяйствующего субъекта.





Артём Ежаков





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