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17:15, 20 января 2022 года

Орловские пациенты, подозревающие у себя COVID-19, будут набирать баллы для вызова «скорой»

Разъяснения работы системы дал глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.


Глава департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов прокомментировал нововведения по части вызова скорой помощи пациентами, подозревающими у себя COVID-19. В процессе диалога с диспетчером больной будет набирать баллы, в зависимости от которых оператор либо вызовет врача на дом, либо пошлет бригаду СМП.
 
«С учетом того, что в настоящее время ожидается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очень важна дистанционная работа с пациентами, в том числе в колл-ценрах поликлиник или в рамках работы единой службы «122». В этой связи Минздравом подготовлены рекомендации для сотрудников указанных выше служб по алгоритмам сбора жалоб и анамнеза для правильного и своевременного оказания медпомощи. При этом оцениваемые параметры и получаемые в результате баллы позволяют оператору колл-центра принять решение – вызвать врача на дом или же направить бригаду «скорой». Безусловно, отсутствие слабости, лихорадки, кашля, болей в горле и сопутствующей патологии никогда и не требовало выезда бригады скорой помощи, а как раз при высокой лихорадке, выраженной слабости, низкой сатурации и других признаках, сотрудник колл-центра немедленно направит к пациенту бригаду скорой помощи. Необходимо отметить, что в случае, если пациент вызывает скорую помощь сам, напрямую, не через поликлинику, то данный алгоритм не используется, никаких изменений в этой части не произошло, и все, у кого есть показания к экстренной медицинской помощи, ее получат», – заявил Шувалов.



Артём Ежаков


 
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