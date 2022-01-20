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17:45, 20 января 2022 года В Орловской области объявлен месячный карантин для 22 стационарных соцучреждений В закрытом режиме они проработают с 24 января по 20 февраля.





Решением регионального оперативного штаба 22 стационарных соцучреждения Орловской области переведены на карантин в период с 24 января по 20 февраля. Персонал будет работать в режиме двухнедельных смен. Аналогичные меры предприняты в отношении образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



С полным списком попавших под ограничения организаций можно ознакомиться на сайте регионального правительства.





Артём Ежаков





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