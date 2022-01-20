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18:00, 20 января 2022 года

В орловские медучреждения закупят 100 кислородных концентраторов

О подготовке коечного фонда и кислородного обеспечения в регионе рассказал глава депздрава Станислав Шувалов.


Медучреждения Орловской области получат 100 кислородных концентраторов объемом до 10 литров в минуту. Об этом рассказал глава регионального депздрава Станислав Шувалов. Что касается обеспечения кислородом, то чиновник подчеркнул, что больница имени Семашко будет использовать свою станцию, в больнице Боткина сейчас монтируют дополнительный газификатор, покрывающий половинную потребность медучреждения, второй такой аппарат поступит туда в апреле, как и в Ливенскую ЦРБ.
 
Шувалов заявил, что в медучреждениях региона могут быть подготовлены более 2,2 тыс. коек, еще 600 развернут дополнительно в случае обострения эпидемии. Сейчас фонд составляет порядка 1,6 тыс. мест, 1,1 тыс. занято.



Артём Ежаков


 
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