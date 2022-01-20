четверг 20.01.2022 21:37:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:20, 20 января 2022 года

На Орловщине продолжат строить

Мэрия Орла возобновляет поиски подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. В качественные и безопасные дороги вложат более 2 миллиардов. Дополнительные финансы получит и программа по предоставлению жилья сиротам.


Мэрия Орла возобновляет поиски подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. К очередным торгам реконструкция этого объекта подорожала на 10%. Новую цифру сегодня на заседании комитета горсовета по строительству озвучил первый заместитель мэра Орла Олег Минкин. По его словам, администрация сейчас вносит последние правки в конкурсную документацию. Торги по определению нового подрядчика начнутся на днях.
 
Олег Минкин, первый заместитель мэра г. Орла: «Пересчитана стоимость выполнения работ. На сегодняшний момент она составляет 1 миллиард 640 миллионов рублей. Пакет документов сейчас готовится для размещения на площадке».
 
Транспортную сеть накануне тщательно разбирал и заместитель губернатора по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский на брифинге со СМИ. Речь шла о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Его финансирование в этом году превысит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Предусмотрена также и помощь «Спецавтобазе».
 
Владимир Ивановский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Спланировали осуществить дополнительную финансовую поддержку данного предприятия за счёт «Дорожного фонда» области. И предусмотреть также дополнительную закупку техники по договорам финансовой аренды и лизинга».
 
Дополнительные финансы в 2022 году получит и программа по предоставлению сиротам жилья. Квартиры от государства в этом году должны получить 300 таких детей. На эти цели предусмотрено 470 миллионов рублей, в полтора раза больше чем в 2021-м. Также новое жильё должны получить 260 орловцев, проживающих в ветхих домах.
 
Владимир Ивановский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «К концу 2022 года мы должны расселить 18 900 квадратных метров и улучшить условия 200 жителей города Орла».
 
Также было отмечено, что в этом году контроль за подрядчиками усилится - благодаря риско-ориентировочному подходу. Он будет применяться там, где цена на работы во время торгов снизилась на 10% и больше.



Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.