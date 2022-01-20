На Орловщине продолжат строить

Мэрия Орла возобновляет поиски подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. В качественные и безопасные дороги вложат более 2 миллиардов. Дополнительные финансы получит и программа по предоставлению жилья сиротам.

Мэрия Орла возобновляет поиски подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. К очередным торгам реконструкция этого объекта подорожала на 10%. Новую цифру сегодня на заседании комитета горсовета по строительству озвучил первый заместитель мэра Орла Олег Минкин. По его словам, администрация сейчас вносит последние правки в конкурсную документацию. Торги по определению нового подрядчика начнутся на днях.

Олег Минкин, первый заместитель мэра г. Орла: «Пересчитана стоимость выполнения работ. На сегодняшний момент она составляет 1 миллиард 640 миллионов рублей. Пакет документов сейчас готовится для размещения на площадке».

Транспортную сеть накануне тщательно разбирал и заместитель губернатора по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский на брифинге со СМИ. Речь шла о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Его финансирование в этом году превысит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Предусмотрена также и помощь «Спецавтобазе».

Владимир Ивановский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Спланировали осуществить дополнительную финансовую поддержку данного предприятия за счёт «Дорожного фонда» области. И предусмотреть также дополнительную закупку техники по договорам финансовой аренды и лизинга».

Дополнительные финансы в 2022 году получит и программа по предоставлению сиротам жилья. Квартиры от государства в этом году должны получить 300 таких детей. На эти цели предусмотрено 470 миллионов рублей, в полтора раза больше чем в 2021-м. Также новое жильё должны получить 260 орловцев, проживающих в ветхих домах.

Владимир Ивановский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «К концу 2022 года мы должны расселить 18 900 квадратных метров и улучшить условия 200 жителей города Орла».

Также было отмечено, что в этом году контроль за подрядчиками усилится - благодаря риско-ориентировочному подходу. Он будет применяться там, где цена на работы во время торгов снизилась на 10% и больше.