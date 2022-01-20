У орловцев стали чаще выявлять внебольничную пневмонию

Об этом на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

На территории Орловской области за прошлую неделю зарегистрирован 491 случай внебольничной пневмонии. Это на 26 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Наибольшая доля внебольничных пневмоний и наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди лиц старше 65 лет. Болеют также и орловцы от сорока лет и старше. При этом коронавирус «виноват» в 34,4% случаев.