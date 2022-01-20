В Орле участники наркогруппы получили от 7 до 16 лет колонии строгого режима

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18:50, 20 января 2022 года
В Орле участники наркогруппы получили от 7 до 16 лет колонии строгого режимаЗадержание членов ОПГ произошло летом 2021 года.
В Орле за распространение и производство амфитамина пятеро участников преступной группы получили сроки от 7 до 16 лет колонии строгого режима.
Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Орловской области Юлия Чертова, наркодилеры произвели и собирались распространить 4 килограмма 840 граммов амфетамина. Ещё почти килограмм наркотика планировалось изготовить.
Вычислили и задержали группу наркоторговцев в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ летом 2021 года.
В итоге преступники не только понесут наказание в тюрьме, но и заплатят внушительный штраф в общей сложности 1 миллион 400 тысяч рублей.
Всеволод Трифонов