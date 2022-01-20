В Орле участники наркогруппы получили от 7 до 16 лет колонии строгого режима

Задержание членов ОПГ произошло летом 2021 года.

В Орле за распространение и производство амфитамина пятеро участников преступной группы получили сроки от 7 до 16 лет колонии строгого режима.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Орловской области Юлия Чертова, наркодилеры произвели и собирались распространить 4 килограмма 840 граммов амфетамина. Ещё почти килограмм наркотика планировалось изготовить.

Вычислили и задержали группу наркоторговцев в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ летом 2021 года.

В итоге преступники не только понесут наказание в тюрьме, но и заплатят внушительный штраф в общей сложности 1 миллион 400 тысяч рублей.