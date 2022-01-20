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19:10, 20 января 2022 года В Орловской области продолжат проверять соблюдение коронавирусных ограничений Проверят COVID-free предприятия. За несоблюдение требований организации могут лишиться этого статуса.





Руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев сообщил, что в реестр свободных от COVID -19 включено 6 547 организаций. Сергей Антонцев: «Выстроена работа по их проверке. На новогодних праздниках проведены проверочные мероприятия в отношении 30 таких организаций, за прошедшие две недели - ещё 41 организаций. По их итогам из реестра исключено 12 объектов по 7 организациям. Также проведена проверка 18 объектов гостиничного хозяйства на предмет размещения в них постояльцев».





Орловское Информбюро





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