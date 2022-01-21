пятница 21.01.2022 07:45:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

7:00, 21 января 2022 года

Ливенские и мценские клиентские службы ПФР сменили номера телефонов

Для предварительной записи на прием действуют новые контакты.


Ливенские и мценские клиентские службы ПФР с 1 января сменили номера телефонов для предварительной записи на прием. 
 
Новые номера для Ливенского района: 8 (48677) 7-74-25; 8 (48677) 7-74-26; 8 (48677) 7-74-27
Новые номера для Мценского района: 8 (48646) 7-53-25

Телефонные консультации проводятся с 9:00 до 18:00 (с понедельника по четверг) и с 9:00 до 16:45 (в пятницу).

Полный перечень обновленных телефонных номеров для предварительной записи на приём размещен на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей»/ «Гражданам»/«Номера для предварительной записи на приём». Также запись доступна на сайте и в мобильном приложении Пенсионного фонда.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.