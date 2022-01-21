Ливенские и мценские клиентские службы ПФР сменили номера телефонов

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7:00, 21 января 2022 года
Ливенские и мценские клиентские службы ПФР сменили номера телефоновДля предварительной записи на прием действуют новые контакты.
Ливенские и мценские клиентские службы ПФР с 1 января сменили номера телефонов для предварительной записи на прием.
• Новые номера для Ливенского района: 8 (48677) 7-74-25; 8 (48677) 7-74-26; 8 (48677) 7-74-27.
• Новые номера для Мценского района: 8 (48646) 7-53-25.
Телефонные консультации проводятся с 9:00 до 18:00 (с понедельника по четверг) и с 9:00 до 16:45 (в пятницу).
Полный перечень обновленных телефонных номеров для предварительной записи на приём размещен на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей»/ «Гражданам»/«Номера для предварительной записи на приём
». Также запись доступна на сайте и в мобильном приложении Пенсионного фонда.
Артём Ежаков