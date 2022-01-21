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8:00, 21 января 2022 года Случайное знакомство обернулось для орловца потерей телефона Полицейские оперативно установили подозреваемого и изъяли похищенный гаджет.





В Орловском районе полицейские установили подозреваемого в краже телефона стоимостью порядка 10 тысяч рублей, – сообщили в областном УМВД. Потерпевший сам вывел правоохранителей на злоумышленника – оказалось, что за день до кражи мужчина выпивал с гостем, с которым познакомился вечером в кафе. Утром, вернувшись из магазина, хозяин заметил, что новый знакомый пропал вместе с гаджетом.

Сыщики знали только имя подозреваемого, но вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Телефон уже успел обзавестись новым владельцем, но полицейские нашли и устройство, и покупателя.

Подозреваемый будет дожидаться суда в СИЗО. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.





Артём Ежаков





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