У орловского прокурора возникли вопросы к воспитательной работе в Нарышкинской колонии

Также Владислав Малкин и другие инспекторы нашли ряд других недочётов в исправительном учреждении.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин совместно с председателем Общественной наблюдательной комиссии Тамарой Жаворонковой и органами контроля посетил ИК-5 в Нарышкино.



На месте выяснилось, что в исправительном учреждении должным образом не ведётся воспитательная работа: при неоднократном нарушении порядка со стороны осуждённых эффективные меры ответственности не применяются, перевод отдельных злостных нарушителей в тюрьму не предпринимается. Возникли вопросы и к необоснованному поддержанию некоторых ходатайств об УДО.



Помимо этого, в колонии не принимаются меры к трудоустройству осуждённых, находящихся в штрафном изоляторе. Также вскрылись нарушения требований охраны труда и санитарного законодательства.





По итогам выезда прокуратурой вынесено два постановления о возбуждении административных дел, объявлено три предостережения, – заявили в надзорном ведомстве.

Фото пресс-службы прокуратуры Орловской области