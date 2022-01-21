Футболистки ОГУ стартуют в Первенстве Первой лиги ЦФО

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9:15, 21 января 2022 года
Футболистки ОГУ стартуют в Первенстве Первой лиги ЦФОПервые матчи наша команда проведет на своей площадке.
Футболистки Орловского государственного университета стартуют в Первенстве Первой лиги ЦФО. 22 и 23 января наша команда примет на своей площадке гостей из Калуги – 22 января в 16:00 наша команда сыграет с «Калужаночкой», 23 января в 14:00 орловчанки встретятся с калужской «Никой».
Отметим, что футболистки ОГУ – трёхкратные победители всероссийского финала Первой лиги. Три года подряд медали разыгрываются на площадке Орловского государственного университета.
Анастасия Дорохова