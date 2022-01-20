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21:20, 20 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Готовимся к «омикрону». На Орловщине возвращается удалёнка. Кого переведут на дистант, решил региональный оперштаб.
- Без QR-кодов. Как отразилась отмена ранее ввёденного требования, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.
- Мэрия возобновляет поиск подрядчика на реконструкцию Красного моста. Будет ли удорожание проекта?
- Орловщина готовится болеть за своих на Олимпиаде. Кто вошёл в сборную, знает корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.
Орловское Информбюро