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10:00, 21 января 2022 года Орловский СК изучит условия реабилитации в санатории «Дубрава» Правоохранителей заинтересовало состояний помещений, где пациентам оказываются соответствующие услуги.





СУ СК России по Орловской области объявил о начале доследственной проверки по факту ненадлежащего содержания помещений санатория « Дубрава». Речь идет об одном из зданий, в котором пациенты получают реабилитационные услуги – в нем протекает крыша, повреждены стены и потолок. Административный корпус, напротив, отремонтирован.



Следствие намерено изучить работу ответственных за содержание здания и расходование средств на ремонт. По результатам проверки СК примет соответствующее процессуальное решение, – сообщили в управлении.





Артём Ежаков





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