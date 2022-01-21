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10:51, 21 января 2022 года В Орле работают над восполнением штата медиков в детской поликлинике № 1 Об этом заявил во время брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов прокомментировал информацию об увольнении сотрудников детской поликлиники № 1.

«Действительно, ряд увольнений прошел. Он связан с тем, что уволились родственники предыдущего главного врача. Одновременно происходит набор новых специалистов – и сегодня, и в понедельник будут дополнительные собеседования. С сотрудниками, которые по-прежнему хотят уйти, мы будем работать, чтобы понять истинные причины увольнения. Сделаем все, чтобы костяк учреждения был максимально сохранен и продолжим привлекать новых специалистов», – заявил Шувалов. Также глава областного департамента здравоохранения подчеркнул, что дозвониться в поликлинику с понедельника станет проще – заработают дополнительные линии.



Также Шувалов ответил на вопрос касательно судьбы здания филиала поликлиники на ул. Еловой. Аренда там действует до конца февраля. Её срок планируется продлить – местные жители выступают за сохранение медучреждения на привычном месте.





Артём Ежаков





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