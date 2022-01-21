В Орле работают над восполнением штата медиков в детской поликлинике № 1

Также глава областного департамента здравоохранения подчеркнул, что дозвониться в поликлинику с понедельника станет проще – заработают дополнительные линии.
«Действительно, ряд увольнений прошел. Он связан с тем, что уволились родственники предыдущего главного врача. Одновременно происходит набор новых специалистов – и сегодня, и в понедельник будут дополнительные собеседования. С сотрудниками, которые по-прежнему хотят уйти, мы будем работать, чтобы понять истинные причины увольнения. Сделаем все, чтобы костяк учреждения был максимально сохранен и продолжим привлекать новых специалистов», – заявил Шувалов.