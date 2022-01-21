пятница 21.01.2022 12:57:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:05, 21 января 2022 года

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Бориса Гладкова

К этому событию в Стрелецкой детской школе искусств приурочили и презентацию стенда, посвящённую знаменитой династии Гладковых. Также в школе искусств отметили и ещё одно памятное событие - два года со дня открытия музея русской гармоники.


Под Орлом, в детской школе искусств им. М.А. Балакирева в посёлке Стрелецком, состоялся праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Бориса Гладкова. На празднике состоялась презентация стенда «Династия музыкантов Гладковых». Стенд размещён в школьном музее, который открыл два года назад последний ученик Бориса Гладкова - Геннадий Калмыков. Многие экспонаты музею подарила Зинаида Зацарная - сестра Бориса и дочь Дмитрия Гладкова. Благодаря её сохраняется память о семье, внёсшей огромный вклад в культуру не только Орловского края, но и России в целом.

Историю своих знаменитых родственников, с которой знакомится теперь юное поколение музыкантов, Зинаида Зацарная готовила для небольшой книги

Зинаида Зацарная, дочь Д.И. Гладкова: «Был конкурс «Всероссийская династия», я написала и послала в Москву, и третье место заняла эта книга. Правда, её переименовали. Я назвала её «Из века в век», а они назвали эту книгу «Гордость России».

Чем бы ни занимались Гладковы - изготовлением инструментов, исполнительством или писали музыку, везде достигали выдающихся успехов. А ещё были прекрасными педагогами, воспитав немало талантливых исполнителей и композиторов.

Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, руководитель музея русской гармоники: «С ним было легко, свободно. Он никогда не сидел на стуле, не разглагольствовал, как надо играть, а подходил и показывал».

В семье Гладковых все музыканты. Зинаида Зацарная преподает методику фортепиано в Орловском музыкальном колледже, её сын Клементий - флейтист, солист военного оркестра Академии ФСО. На встрече, помимо номеров, подготовленных воспитанниками школы искусств и музыкального колледжа, своё мастерство зрителям продемонстрировали и они - как представители знаменитой династии.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.