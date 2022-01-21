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11:05, 21 января 2022 года В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Бориса Гладкова К этому событию в Стрелецкой детской школе искусств приурочили и презентацию стенда, посвящённую знаменитой династии Гладковых. Также в школе искусств отметили и ещё одно памятное событие - два года со дня открытия музея русской гармоники.





Под Орлом, в детской школе искусств им. М.А. Балакирева в посёлке Стрелецком, состоялся праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Бориса Гладкова. На празднике состоялась презентация стенда «Династия музыкантов Гладковых». Стенд размещён в школьном музее, который открыл два года назад последний ученик Бориса Гладкова - Геннадий Калмыков. Многие экспонаты музею подарила Зинаида Зацарная - сестра Бориса и дочь Дмитрия Гладкова. Благодаря её сохраняется память о семье, внёсшей огромный вклад в культуру не только Орловского края, но и России в целом.



Историю своих знаменитых родственников, с которой знакомится теперь юное поколение музыкантов, Зинаида Зацарная готовила для небольшой книги



Зинаида Зацарная, дочь Д.И. Гладкова: «Был конкурс «Всероссийская династия», я написала и послала в Москву, и третье место заняла эта книга. Правда, её переименовали. Я назвала её «Из века в век», а они назвали эту книгу «Гордость России».

Чем бы ни занимались Гладковы - изготовлением инструментов, исполнительством или писали музыку, везде достигали выдающихся успехов. А ещё были прекрасными педагогами, воспитав немало талантливых исполнителей и композиторов.



Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, руководитель музея русской гармоники: «С ним было легко, свободно. Он никогда не сидел на стуле, не разглагольствовал, как надо играть, а подходил и показывал».

В семье Гладковых все музыканты. Зинаида Зацарная преподает методику фортепиано в Орловском музыкальном колледже, её сын Клементий - флейтист, солист военного оркестра Академии ФСО. На встрече, помимо номеров, подготовленных воспитанниками школы искусств и музыкального колледжа, своё мастерство зрителям продемонстрировали и они - как представители знаменитой династии.





Татьяна Тимохина





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