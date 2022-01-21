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11:45, 21 января 2022 года
В Орле продолжается сбор средств больным детям в рамках «Света Рождественской звезды»Нужную сумму главным героиням одноименной благотворительной акции уже собрали, но неравнодушные орловцы могут помочь продлить реабилитацию девочкам.
18-ая благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» продолжается. В этом году неравнодушные орловцы помогли двум девочкам с особенностями развития – Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой. Всего требовалось собрать порядка 130 тысяч рублей, а по итогу набралось больше двухсот тысяч, – сообщили в мэрии.
Сбор открыт до конца января. Орловцы могут помочь продлить реабилитацию девочкам, либо кому-то еще.
Ссылка на скачивание файла с банковскими реквизитами доступна здесь.
Артём Ежаков