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12:04, 21 января 2022 года

В 2021 году налоговая служба приступила к реализации проекта по выдаче бесплатной электронной подписи для бизнеса

Как получить КЭП, и кто без неё не сможет работать, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал начальник отдела информационной безопасности и информационных технологий УФНС России по Орловской области Роман Калдаров.


 Для чего нужна электронная подпись, и где она используется?

- Квалифицированная электронная подпись (или сокращенно КЭП) – это аналог собственноручной подписи, который необходим, чтобы сдавать отчётность, участвовать в электронных торгах, работать с государственными информационными системами, вести электронный документооборот. Ранее КЭП выдавались только в специальных коммерческих удостоверяющих центрах, но с прошлого года получить её можно бесплатно в налоговой службе.

Сколько электронных подписей было выдано в Орловской области в 2021 году?

- Вообще функция по выпуску КЭП возложена на нашу службу с 1 января 2022 года. Но для удобства налогоплательщиков, чтобы избежать очередей и ажиотажа, и при этом обеспечить бесшовный переход от платной услуги к бесплатной, мы начали выдавать электронные подписи заранее, ещё с 1 июля прошлого года.

Как быть тем представителям бизнеса, кто в прошлом году не успел поучить электронную подпись, а также что делать тем, кто получил её в коммерческой организации, ведь в 2022 году срок её действия уже истекает?

- В августе прошлого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило разъяснение, в котором уточнялось, что если электронная подпись была выдана аккредитованным коммерческим удостоверяющим центром, в тот период, когда действовала данная аккредитация, то КЭП можно использовать до окончания действия сертификата и в 2022 году.

После этого можно обратиться в налоговую инспекцию за получением бесплатной электронной подписи. А ещё лучше получить КЭП Удостоверяющего центра ФНС России заранее.

Это значит, что в 2022 году продолжат работу точки выдачи электронных подписей в налоговых инспекциях?

- Да, конечно. И мы ожидаем, что услуга выдачи КЭП будет очень популярной и востребованной в 2022 году. Напомню, что точки выдачи открыты в каждой налоговой инспекции нашего региона. В Орле, например, КЭП можно получить по адресам Московское шоссе, 119 и Герцена, 20, где находятся ИФНС России по городу Орлу, ИФНС России по Орловской области №8 и №9. Но вообще эта услуга предоставляется экстерриториально, и в случае необходимости получить её можно в налоговых органах любого региона.

Кто может получить бесплатную электронную подпись в налоговой службе, и что для этого требуется?

- КЭП Удостоверяющего центра ФНС России выдаются индивидуальным предпринимателям, нотариусам и лицам, которые имеют право действовать от организаций без доверенности. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, сопровождение счетов в которых осуществляется Федеральным казначейством, КЭП выпускается казначейским ОЦ. Также мы не выдаем подписи кредитным и банковским учреждениям, то есть тем организациям, деятельность которых контролирует Центральный банк Российской Федерации.

Для получения КЭП Удостоверяющего центра ФНС России заявителю необходимо посетить точку выдачи и предоставить паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации, имеющий сертификат соответствия. Процесс получения подписи занимает около 15 минут.


Анна Вайсергисер


 
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