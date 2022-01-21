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12:08, 21 января 2022 года В Орловской области ждут подростковую вакцину от COVID-19 Тем временем в регионе начали закрывать на карантин отдельные классы школ. Это связано и с ОРВИ, и с распространением коронавирусной инфекции.





В Орловской области по-прежнему ждут подростковую вакцину от COVID-19 «Спутник М» – заявил сегодня во время брифинга для СМИ глава депздрава Станислав Шувалов. Регион готов был принять первую партию ещё до нового года, однако поставки зависят от федерального центра. В декабре глава Шувалов заявил, что привить ребенка от коронавируса готовы почти 3 тысячи родителей. Напомним, что двухкомпонентный «Спутник М» рекомендован к применению подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. В области таковых насчитывается порядка 59 тысяч.



Тем временем в регионе начали закрывать на карантин отдельные классы школ. По коронавирусу и ОРВИ закрыто уже больше сотни классов в 50 школах. Сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый в прямом эфире на платформе ЦУР Орловской области призвал к вакцинации подростков от COVID-19.





Артём Ежаков





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