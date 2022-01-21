пятница 21.01.2022 12:58:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:08, 21 января 2022 года

В Орловской области ждут подростковую вакцину от COVID-19

Тем временем в регионе начали закрывать на карантин отдельные классы школ. Это связано и с ОРВИ, и с распространением коронавирусной инфекции.


В Орловской области по-прежнему ждут подростковую вакцину от COVID-19 «Спутник М» – заявил сегодня во время брифинга для СМИ глава депздрава Станислав Шувалов. Регион готов был принять первую партию ещё до нового года, однако поставки зависят от федерального центра. В декабре глава Шувалов заявил, что привить ребенка от коронавируса готовы почти 3 тысячи родителей. Напомним, что двухкомпонентный «Спутник М» рекомендован к применению подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. В области таковых насчитывается порядка 59 тысяч.

Тем временем в регионе начали закрывать на карантин отдельные классы школ. По коронавирусу и ОРВИ закрыто уже больше сотни классов в 50 школах. Сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый в прямом эфире на платформе ЦУР Орловской области призвал к вакцинации подростков от COVID-19.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.