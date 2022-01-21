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12:45, 21 января 2022 года В Орле сорвали распространение крупной партии синтетического наркотика У задержанных парня и девушки изъяли 29 свертков, готовых для помещения в тайники.





В районе Лужков сорвано распространение крупной партии синтетического наркотика, – заявили в областном УМВД. В лесополосе были задержаны парень и девушка. У них нашли 29 свертков с «зельем». Масса изъятого составила 9,55 грамма.



Молодые люди отправлены в СИЗО. Расследование продолжается.





Артём Ежаков





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