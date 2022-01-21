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12:48, 21 января 2022 года

В Орле отметили именины Тургенева

Традиция отмечать 20 января именины Ивана Сергеевича существует в музее писателя уже много лет.


20 января в Орле отметили именины Ивана Сергеевича Тургенева. Праздник по традиции организовал музей писателя. Гостями стали музыканты Орловской филармонии. Они исполнили романсы и русские народные песни, которые так любил писатель. А в фойе гостей встречала собака Динка, её в прошлом году подарил музею резчик по дереву из Мценска, Алексей Голубев. Подарки - неизменная часть праздника.

Вера Ефремова, директор объединённого литературного музея И. С. Тургенева:«Мы рады, что круг почитателей таланта расширяется, молодеет - к нам идёт молодёжь, которая интересуется творчеством и многое делает своими руками, чтобы подарить музею, для наших выставок».

В день именин Тургенева в музее появились новые живописные работы. Вячеслав Ромашов принёс в дар литографию церкви в селе Верхняя Любовша, которая была построена на средства Варвары Тургеневой. Ольга Сорокина пополнила коллекцию музея своей работой «Дом Базаровых», а художник Владимир Овсиенко подарил портрет писателя.

Всем дарителям и почетным гостям, музей презентовал новогодние ёлочные шары, расписанные научным сотрудником Алиной Бабенковой вручную.

У музея много планов на этот год, и живописные полотна в качестве подарков вовсе не случайны.

Людмила Балыкова, научный сотрудник объединённого литературного музея И.С. Тургенева: «Наша дружба и со старейшими художниками, и с молодыми нам многое даёт, поговорить о Тургеневе как о художественном наследии нам показалось интересным».

Имя Тургенева в новом году мы еще не раз услышим. И в связи со 160 летним юбилеем романа «Отцы и дети», и на предстоящих Тургеневских чтениях.


Эва Стасюлевич


 
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