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14:25, 21 января 2022 года

Глава Орловской областной стоматологической поликлиники стал заслуженным врачом РФ

Высокое звание Сергею Болгову присвоил президент страны Владимир Путин.


Главный врач Орловской областной стоматологической поликлиники Сергей Болгов удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Награда была присвоена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Фото с сайта Орловской областной стоматологической поликлиники


Артём Ежаков


 
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