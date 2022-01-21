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14:55, 21 января 2022 года 295 орловцев накануне заболели COVID-19 Скончались 3 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 295 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 73 510).



Накануне выписан 81 орловец (всего – 67 830), умерли 3 человека – 1 595 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 75,6%.





Артём Ежаков





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