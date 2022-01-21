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14:55, 21 января 2022 года

295 орловцев накануне заболели COVID-19

Скончались 3 человека.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 295 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 73 510).

Накануне выписан 81 орловец (всего – 67 830), умерли 3 человека – 1 595 всего.

Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 75,6%.


Артём Ежаков


 
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