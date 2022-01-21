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14:15, 21 января 2022 года

Прием в вузы в 2022 году: даты, порядок, изменения

Объявлено о предположительных контрольных датах и новых изменениях приёмной кампании 2022 года.


Как меняются правила приёма в 2022 году:
 
1. Вторую волну не вернули. Будет только 7 дней на то, чтобы решить, куда подать оригинал. Временное окно для принятия решений в этом году увеличилось, но хаос 2021 года рискует повториться, потому что абитуриенты опять будут принимать финальные решения и массово подавать согласия в последние дни. Напомним, что в этом году сайты многих вузов просто «обвалились» под такой нагрузкой и перестали работать, а сроки подачи тем временем истекли. Кто не успел – тот опоздал.
 
2. В 2020 и 2021 разрешали зачисляться только по согласию, без оригинала аттестата. В 2022 году оригиналы возвращаются – они вновь стали обязательными. При этом подать оригинал дистанционно нельзя. Однако стоит понимать, что это будет возможным, только если Россию не накроет следующая, еще более жесткая волна эпидемии.
 
3. С 2022 года подача документов в вузы через «Госуслуги» упростится, если копии вашего паспорта и аттестата уже сохранены в вашей учётной записи.
 
4. С 2022 год абитуриенты моложе 18 лет смогут сами подписывать документы в приёмных комиссиях вузов. Раньше это приходилось делать их родителям или законным представителям. Исключение – поступление на платное. При подписании договора об оказании платных образовательных услуг вам всё же придётся взять с собой папу, маму или опекуна.
 
5. Раньше в качестве индивидуальных достижений для получения дополнительных баллов ЕГЭ использовать разрешалось только золотые значки ГТО. Теперь список расширился, и вы сможете предоставить вузу также серебряные и бронзовые значки ГТО (если они принимаются конечно). Важно и то, что удостоверение, которое выдают к каждому значку, можно заменить выпиской из приказа Минспорта (о вашем награждении).
 
6. С 2022 года олимпиадникам разрешается использовать только одно право на поступление без вступительных экзаменов (БВИ) на одном конкурсе, не важно, сколько соревнований вы выиграли и какие награды получили. Во всех остальных конкурсах вы будете участвовать по ЕГЭ, как все.
 
Дата начала приемной кампании
 
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – приёмная кампания в вузах в 2022 году полностью начнётся с 20 июня. Не позже этого дня все университеты обязаны будут начать приём документов от абитуриентов. Вуз имеет право начать принимать документы и раньше и это считается законным.
 
Дата окончания приёма документов на бюджет, очное обучение – 25 июля. После этой даты подать документы можно будет только на платное очное, а также заочное, вечернее и дистанционное. Эти сроки устанавливают сами вузы, а не министерство. Поэтому узнавайте даты в конкретных вузах и приёмных комиссиях. Дата окончания приёма документов на платное, заочное и т.д. может совпадать с датой окончания приема документов на очное либо отличаться от нее – по решению вуза.
 
В 2022 году подать документы можно будет несколькими способами: очно, по почте, через сайты вузов (например, через личный кабинет абитуриента), а также при помощи централизованного сервиса «Поступление в вуз онлайн».
 
В этом году планируется использование суперсервиса для приема абитуриентов в более чем 800 государственных вузах и их филиалах.
 
Зачисление абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, будет проходить в одну волну: с 3 по 9 августа.
 
Абитуриенты, поступающие по ЕГЭ, узнают о своем зачислении или незачислении на бюджет, очное обучение, 9 августа.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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