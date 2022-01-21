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15:39, 21 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Предложение орловских депутатов о Вечных огнях поддержано Владимиром Путиным. Возможность государственного финансирования их бесперебойной работы будет рассмотрена.



- Орловское ТТП просит поддержки. Кредиторская задолженность предприятия составила около 117 миллионов рублей.



- В Орловском аграрном университете продолжается Год науки. Теория подкрепляется патентами на реализацию.



- Орловские любители гармони провели праздник, посвящённый основателю орловской баянной школы Борису Гладкову.



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