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15:59, 21 января 2022 года

В Орле назвали стоимость спасения МУП «ТТП»

Нужно порядка 200 миллионов рублей.


Почти 200 миллионов рублей необходимо МУП «ТТП» города Орла чтобы закрыть долги и не потерять перевозки. Деньги намерены просить у регионального правительства. Об этом было заявлено на профильном комитете городского совета. В случае получения транша деньги пойдут на выкуп автобусов из лизинга и погашение других обязательств. Сейчас кредиторская задолженность МУПа составляет 117 миллионов рублей.

Риск банкротства предприятия по-прежнему сохраняется. Судебное заседание по этому поводу состоится 22 февраля.


Артём Ежаков


 
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