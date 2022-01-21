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16:29, 21 января 2022 года Двух амчан, устроивших в кафе разборки с оружием, приговорили к реальным срокам Отбывать наказание мужчины будут в колонии общего режима.





Вступил в силу вердикт Мценского районного суда в отношении двух местных жителей, устроивших разборки в кафе. Зачинщик получил два года колонии общего режима, его подельник – год и 11 месяцев. Их судили по статье о групповом хулиганстве с применением оружия.



Преступлению предшествовал конфликт одного из осуждённых и другого мужчины. Зачинщик позвал знакомого и вместе они пошли мстить обидчику. С собой они взяли неработающий пневматический пистолет, а также охотничий карабин.



Угрожая пистолетом, обиженный хулиган подошёл к обидчику и несколько раз ударил его оружием и руками по голове. Его подельник демонстративно выставил карабин в сторону персонала и посетителей кафе, тем самым угрожая желающим вмешаться. Поквитавшись, преступники скрылись.





Артём Ежаков





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