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16:31, 21 января 2022 года В Ливнах может появиться ледовая арена Предварительный срок начала строительства – 2023 год.





В Ливнах в 2023 году может начаться строительство ледовой арены. Об этом сообщил глава города Ливны Сергей Трубицин. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

«У нас есть дети, которые хотят заниматься зимними видами спорта, поэтому крытый ледовый каток в Ливнах должен быть. В прошлом году велась подготовительная работа: разработана дорожная карта, выделен земельный участок на ул. Октябрьская. Ориентировочно в I квартале будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на изготовление ПСД», – заявил Трубицин.





Артём Ежаков





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