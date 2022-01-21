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16:35, 21 января 2022 года

И в орловской глубинке звучит саксофон

Жители деревни Новополево Глазуновского района имеют исключительную возможность наслаждаться игрой музыканта Римаса Кебляриса.


Литовец Римас Кеблярис с саксофоном не расстается уже больше полувека. А познакомился он с этим инструментом, когда будучи ребёнком переехал в Беларусь. В его копилке - работа с ансамблем «Песняры», он был первым саксофонистом в Государственном концертном оркестре Республики Беларусь. Но 15 лет назад маэстро с супругой переехал на Орловщину, в Глазуновский район. Селяне, услышав, как виртуозно мужчина владеет музыкальным инструментом, билеты на его концерты раскупают в одно мгновение.

Но главным слушателем и музой вот уже 35 лет была и остаётся супруга Нина Романовна.

Сейчас Римас Кеблярис работает над новой концертной программой. Какой она будет, маэстро держит в секрете, но точное попадание в сердце каждого слушателя гарантировано.


Юлия Опанасюк


 
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